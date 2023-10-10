Жители Днепра отравились «Цезарем» и «Хачапури» в ресторане: какие нарушения нашли

Двое днепрян отравились "Хачапури" и "Цезарем" в общепите в Днепре.

Детали рассказали в Днепропетровском филиале Госпрожпотребслужбы.

Недавно в Днепре зафиксировано два случая острых кишечных инфекций. Экстренное сообщение поступило в Госпродслужбу, ведь люди отравились после похода в один из ресторанов, где съели салат «Цезарь» и «Хачапури». Пострадавшие сейчас под наблюдением врачей.

Специалисты приступили к эпидрасследованию, чтобы выяснить причины вспышки кишечной инфекции. Проинспектировали кухню, а также проверили всех работников. Выяснилось, что оба больных и все работники учреждения имеют патогенную бактерию Salmonella Enteritidis, вызывающую сальмонеллез.

В заведении нашли следующие нарушения:

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;

нарушается дезинфекционный режим;

не производится контроль за условиями хранения и качеством пищевых продуктов, за соблюдением технологических процессов;

обнаружены продукты неизвестного происхождения;

пищевые отходы не уничтожаются в соответствии с действующим законодательством;

не осуществляются мероприятия по борьбе с вредителями, а именно мероприятия по проведению дезинсекции и дератизации;

не введена система управления безопасностью пищевых продуктов для снижения рисков, связанных с пищевыми отравлениями и т.д.

Заведение прекратило свою работу на 10 дней, а открыться сможет только после повторной проверки, если специалисты Госпотребслужбы подтвердят, что нарушений больше нет.

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