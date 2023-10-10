Жители Днепра отравились «Цезарем» и «Хачапури» в ресторане: какие нарушения нашли

Детали рассказали в Днепропетровском филиале Госпрожпотребслужбы.
Недавно в Днепре зафиксировано два случая острых кишечных инфекций. Экстренное сообщение поступило в Госпродслужбу, ведь люди отравились после похода в один из ресторанов, где съели салат «Цезарь» и «Хачапури». Пострадавшие сейчас под наблюдением врачей.
Специалисты приступили к эпидрасследованию, чтобы выяснить причины вспышки кишечной инфекции. Проинспектировали кухню, а также проверили всех работников. Выяснилось, что оба больных и все работники учреждения имеют патогенную бактерию Salmonella Enteritidis, вызывающую сальмонеллез.
В заведении нашли следующие нарушения:
Заведение прекратило свою работу на 10 дней, а открыться сможет только после повторной проверки, если специалисты Госпотребслужбы подтвердят, что нарушений больше нет.
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