Жители Днепра нашли камешки в конфетах из АТБ

По крайней мере, о такой находке сообщили днепряне, которые приобрели конфеты в АТБ на Фрунзенском.
Как рассказали покупатели в сообщении, камешки попались в одной из конфет «Курага с орехом».
Конфеты «Курага с грецким орехом» от ТМ «Своя линия» — это собственный бренд магазинов «АТБ». Килограмм стоит около 200 грн.
По словам покупателей, в других конфетах также есть «песок», который трещит на зубах. Днепряне предположили, что грецкие орехи плохо промыли, поэтому камни и попали внутрь.
Обращался ли покупатель с претензией в супермаркет не отмечается.
Заметим, что это не в первый раз, когда днепряне находят неприятные «сюрпризы» в конфетах. Ранее жительница Днепра чуть не сломала зуб конфетой из «АТБ», где попался кусок скорлупы от ореха. Кроме этого, мы писали о случае, когда горожанка купила вместо сладостей пустые обертки. Также сообщали, что покупатель из Днепра приобрел «Курагу глазированную» с косточкой.
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