Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Днепра находят старинные монеты у своих дворищ

Сегодня 17:40
просмотров

У своих усадеб днепряне находятся древние артефакты.

Новости Днепра про Жители Днепра находят старинные монеты у своих дворищ

Жители Амур-Нижнеднепровского района находят старинные артефакты вблизи своих усадеб. Часто неприметные валяющиеся под ногами черепки оказываются достаточно ценными историческими экспонатами.

На территории АНД-района раньше располагалось старое казацкое поселение Каменка, существовавшее еще до того, как появился Екатеринослав. Поэтому в этой части города часто можно найти интересные артефакты.

Как рассказали в сообществе «История Древней Каменки», недавно один из жителей во время прогулки нашел старые русские монеты «деньга» 1747 года. Исследователи решили отправиться на место находки и еще покопаться.

И не зря. За 20 минут им удалось найти еще несколько интересных артефактов, среди которых была посуда, которой несколько столетий.

После визуального осмотра через 20 минут мы обнаружили значительное количество фрагментов керамики, стекла, кремня. Когда все помылось, проявились хороший декор и детали. Есть среди находок фрагменты посуды, которым несколько тысяч лет. Значительная же часть – более поздняя и может датироваться 18-19 вв, – рассказали городские исследователи.

Днепряне обратились к специалистам и археологам, чтобы те проверили эти находки и установили, действительно ли они имеют ценность.

Новости Днепра про Жители Днепра находят старинные монеты у своих дворищ

Напомним, ранее мы рассказывали, что жители Победы обнаружили на своем дворе артефакты времен СССР.

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра находят старинные монеты у своих дворищУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра находят старинные монеты у своих дворищРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ситуация критическая, но контролируемая: глава Никопольской РВА прокомментировал ситуацию с водой
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Ситуация критическая, но контролируемая: глава Никопольской РВА прокомментировал ситуацию с водой

    Никополь и район обеспечены водой, однако идет подготовка к возможному…

    Можно отравиться: жителей Днепропетровщины призвали не собирать рыбу возле Каховского водохранилища
    Новости Днепра
    Сегодня 17:58
    Можно отравиться: жителей Днепропетровщины призвали не собирать рыбу возле Каховского водохранилища

    Из-за подрыва Каховской ГЭС происходит массовый мор рыбы в Днепропетровской…

    Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:12
    Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

    Днепр – промышленный город, но для удобства жителей  зеленые зоны…

    «Это не россияне»: астротаролог из Днепра оскандалилась, обвинив Украину в подрыве ГЭС
    Новости Днепра
    Сегодня 16:41
    «Это не россияне»: астротаролог из Днепра оскандалилась, обвинив Украину в подрыве ГЭС

    Ей пришлось извиняться.

    Последние новости

    Ситуация критическая, но контролируемая: глава Никопольской РВА прокомментировал ситуацию с водой
    Ситуация критическая, но контролируемая: глава Никопольской РВА прокомментировал ситуацию с водой

    Никополь и район обеспечены водой, однако идет подготовка к возможному прекращению централизованного водоснабжения.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре массово начали продавать рыбу: она может быть опасной
    В Днепре массово начали продавать рыбу: она может быть опасной

    Из-за подрыва Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища в Днепропетровской области происходит массовый мор рыбы.

    Сегодня 18:34
    0
    просмотров
    Можно отравиться: жителей Днепропетровщины призвали не собирать рыбу возле Каховского водохранилища
    Можно отравиться: жителей Днепропетровщины призвали не собирать рыбу возле Каховского водохранилища

    Из-за подрыва Каховской ГЭС происходит массовый мор рыбы в Днепропетровской области.

    Сегодня 17:58
    3
    просмотров
    Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)
    Обзор парков АНД-района Днепра: где погулять у озера, а где есть горки и песочницы для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

    Днепр – промышленный город, но для удобства жителей  зеленые зоны тут обустраивают среди домов и на набережной реки. В парках и скверах можно заниматься спортом, отправить детей на площадку, качели или в песочницу, а самом отдыхать на лавочках.

    Сегодня 17:12
    просмотров
    Не выдержало сердце: в Каменском умер солдат ВСУ, который был в отпуске
    Не выдержало сердце: в Каменском умер солдат ВСУ, который был в отпуске

    Светлая память!

    Сегодня 16:59
    1
    просмотров
    «Это не россияне»: астротаролог из Днепра оскандалилась, обвинив Украину в подрыве ГЭС
    «Это не россияне»: астротаролог из Днепра оскандалилась, обвинив Украину в подрыве ГЭС

    Ей пришлось извиняться.

    Сегодня 16:41
    просмотров
    Не хочет, чтобы возле его дома ездили: в Днепре мужчина напал с топором на авто
    Не хочет, чтобы возле его дома ездили: в Днепре мужчина напал с топором на авто

    В воскресенье, 4 июня, в Днепре на ул. Пожарной произошел ужасный инцидент.

    Сегодня 15:52
    2
    просмотров
    На днях общины Никопольщины могут остаться без воды из-за стремительного обмеления водохранилища
    На днях общины Никопольщины могут остаться без воды из-за стремительного обмеления водохранилища

    Вероятно, уже послезавтра подача воды полностью прекратится.

    Сегодня 15:38
    просмотров
    На полтора месяца перекроют одну из улиц в центре Днепра: детали
    На полтора месяца перекроют одну из улиц в центре Днепра: детали

    В Днепре перекроют улицу в центре города.

    Сегодня 15:02
    просмотров
    В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову
    В Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову

    Сегодня, 7 июня, на улице Грушевского в Днепре произошла смертельная авария.

    Сегодня 14:59
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх