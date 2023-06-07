Жители Днепра находят старинные монеты у своих дворищ

У своих усадеб днепряне находятся древние артефакты.

Жители Амур-Нижнеднепровского района находят старинные артефакты вблизи своих усадеб. Часто неприметные валяющиеся под ногами черепки оказываются достаточно ценными историческими экспонатами.

На территории АНД-района раньше располагалось старое казацкое поселение Каменка, существовавшее еще до того, как появился Екатеринослав. Поэтому в этой части города часто можно найти интересные артефакты.

Как рассказали в сообществе «История Древней Каменки», недавно один из жителей во время прогулки нашел старые русские монеты «деньга» 1747 года. Исследователи решили отправиться на место находки и еще покопаться.

И не зря. За 20 минут им удалось найти еще несколько интересных артефактов, среди которых была посуда, которой несколько столетий.

После визуального осмотра через 20 минут мы обнаружили значительное количество фрагментов керамики, стекла, кремня. Когда все помылось, проявились хороший декор и детали. Есть среди находок фрагменты посуды, которым несколько тысяч лет. Значительная же часть – более поздняя и может датироваться 18-19 вв, – рассказали городские исследователи.

Днепряне обратились к специалистам и археологам, чтобы те проверили эти находки и установили, действительно ли они имеют ценность.

Напомним, ранее мы рассказывали, что жители Победы обнаружили на своем дворе артефакты времен СССР.

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