Жители Днепра могут волонтерить в Исландии: какие условия

Жители Днепра могут поволонтёрить в Исландии.

Об этом говорится в публикации департамента экологической политики Днепровского горсовета.

Так, днепряне могут попытаться присоединиться к волонтерской программе в Исландии. Отмечается, что во время поездки участники будут разрабатывать обучающую программу для экологического образования путем проведения бесед, семинаров, мероприятий, курсов, встреч и визитов.

Среди возможных отраслей:

AGRI (сельское хозяйство);

АРХ (археология);

ARTS (культура – искусство);

CONS (строительство);

CULT (культурный);

EDU (образование – преподавание);

ENVI (окружающая среда – природа);

FEST (фестиваль);

HERI (наследие);

HERI (наследие); LANG (изучение языка);

MANU (ручная работа);

RENO (ремонт, реставрация);

SOCI (социальный);

СПОРТ (спортивные мероприятия, здоровый образ жизни);

STUD (тема исследования, обсуждения, исследования);

VIRT (виртуальный лагерь).

Волонтеров обеспечат проживанием, питанием и карманными расходами. Также возместят расходы на дорогу, но в пределах лимита.

Какие требования?

— возраст 22 – 35 лет;

— опыт работы в области наук об окружающей среде;

— наличие водительского удостоверения;

— разговорный английский язык;

— проактивность и организаторские способности обязательны.

Когда: 1 мая — 28 июля

Для регистрации нужно заполнить регистрационную анкету и короткое мотивационное письмо отправить на [email protected]

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