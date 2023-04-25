Жители Днепра могут волонтерить в Исландии: какие условия

Об этом говорится в публикации департамента экологической политики Днепровского горсовета.
Так, днепряне могут попытаться присоединиться к волонтерской программе в Исландии. Отмечается, что во время поездки участники будут разрабатывать обучающую программу для экологического образования путем проведения бесед, семинаров, мероприятий, курсов, встреч и визитов.
Среди возможных отраслей:
Волонтеров обеспечат проживанием, питанием и карманными расходами. Также возместят расходы на дорогу, но в пределах лимита.
Какие требования?
— возраст 22 – 35 лет;
— опыт работы в области наук об окружающей среде;
— наличие водительского удостоверения;
— разговорный английский язык;
— проактивность и организаторские способности обязательны.
Когда: 1 мая — 28 июля
Для регистрации нужно заполнить регистрационную анкету и короткое мотивационное письмо отправить на [email protected]
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