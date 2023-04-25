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Жители Днепра могут волонтерить в Исландии: какие условия

Сегодня 12:05
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Жители Днепра могут поволонтёрить в Исландии.

Новости Днепра про Жители Днепра могут волонтерить в Исландии: какие условия

Об этом говорится в публикации департамента экологической политики Днепровского горсовета.

Так, днепряне могут попытаться присоединиться к волонтерской программе в Исландии. Отмечается, что во время поездки участники будут разрабатывать обучающую программу для экологического образования путем проведения бесед, семинаров, мероприятий, курсов, встреч и визитов.

Среди возможных отраслей:

  • AGRI (сельское хозяйство);
  • АРХ (археология);
  • ARTS (культура – искусство);
  • CONS (строительство);
  • CULT (культурный);
  • EDU (образование – преподавание);
  • ENVI (окружающая среда – природа);
  • FEST (фестиваль);
    HERI (наследие);
  • LANG (изучение языка);
  • MANU (ручная работа);
  • RENO (ремонт, реставрация);
  • SOCI (социальный);
  • СПОРТ (спортивные мероприятия, здоровый образ жизни);
  • STUD (тема исследования, обсуждения, исследования);
  • VIRT (виртуальный лагерь).

Волонтеров обеспечат проживанием, питанием и карманными расходами. Также возместят расходы на дорогу, но в пределах лимита.

Какие требования?

— возраст 22 – 35 лет;
— опыт работы в области наук об окружающей среде;
— наличие водительского удостоверения;
— разговорный английский язык;
— проактивность и организаторские способности обязательны.

Когда: 1 мая — 28 июля

Для регистрации нужно заполнить регистрационную анкету и короткое мотивационное письмо отправить на [email protected]

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