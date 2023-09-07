Жители Днепра могут получить 11 тыс. грн за 50 копеек: подробности

Жители Днепра могут получить 11 тыс. грн за 50 копеек. Как именно — читайте в нашем материале!
В мире нумизматики ценность монеты не определяется номиналом, поэтому даже 50 копеек могут принести своему владельцу немалые деньги. Но это только в том случае, если монета имеет определенные особенности и входит в различные коллекции.
О ценных монетах рассказали специалисты ресурса «Монеты-ягодки».
Какие монеты можно выгодно продать
50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг. Нумизматы готовы отдать за монету от 4 000 до 11 000 гривен, но это в том случае, если она имеет следующие особенности:
Еще одной интересной монетой для нумизматов является 50 копеек разновидности 1.1 АГм 1994 года. За нее готовы платить от 2000 до 4000 гривен. Ее можно узнать по следующим особенностям:
Также украинцы могут заработать на монете 50 копеек 2001 года. За нее коллекционеры готовы заплатить около 1500 гривен, ведь тогда их было выпущено всего 5000 единиц.
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