Жители Днепра могут получить 11 тыс. грн за 50 копеек: подробности

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Жители Днепра могут получить 11 тыс. грн за 50 копеек. Как именно — читайте в нашем материале!

В мире нумизматики ценность монеты не определяется номиналом, поэтому даже 50 копеек могут принести своему владельцу немалые деньги. Но это только в том случае, если монета имеет определенные особенности и входит в различные коллекции.

О ценных монетах рассказали специалисты ресурса «Монеты-ягодки».

Какие монеты можно выгодно продать

50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг. Нумизматы готовы отдать за монету от 4 000 до 11 000 гривен, но это в том случае, если она имеет следующие особенности:

толстый средний зуб трезубца;

диаметр рисунка составляет 17,7 мм;

кисть №1 имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гладкий гурт.

Еще одной интересной монетой для нумизматов является 50 копеек разновидности 1.1 АГм 1994 года. За нее готовы платить от 2000 до 4000 гривен. Ее можно узнать по следующим особенностям:

небольшое отверстие в нижней части трезубца;

промежуток в виде трапеции между листком и отростком;

гурт с мелкой насечкой.

Также украинцы могут заработать на монете 50 копеек 2001 года. За нее коллекционеры готовы заплатить около 1500 гривен, ведь тогда их было выпущено всего 5000 единиц.

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