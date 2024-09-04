Жители Днепра массово остаются без газа из-за вандалов, которые воруют оборудование

В Днепре жители одного из дома без газа, потому что оборудование похитили неизвестные воры.

Жители левого берега жалуются на неизвестных воров, которые воруют газовые ящики на жилых многоэтажках. Об этом неприятном факте рассказали в Facebook-сообществе Райончик.

Евгений утверждает, что жители одного из домов уже третий день без газа. Причина отсутствия газоснабжения – вандалы, укравшие оборудование, из-за чего система не может нормально работать.

Официально отсутствие газа компания-поставщик не комментировала, но днепряне утверждают, что газовики якобы не спешат возвращать голубое топливо в дома и не реагируют на их звонки.

Между тем жители района предупреждают соседей о вероятных ворах и призывают людей быть бдительными. В частности, советуют спрашивать документы у неизвестных, которые ошиваются рядом с газовыми ящиками.

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