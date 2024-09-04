Жители Днепра массово остаются без газа из-за вандалов, которые воруют оборудование

Жители левого берега жалуются на неизвестных воров, которые воруют газовые ящики на жилых многоэтажках. Об этом неприятном факте рассказали в Facebook-сообществе Райончик.
Евгений утверждает, что жители одного из домов уже третий день без газа. Причина отсутствия газоснабжения – вандалы, укравшие оборудование, из-за чего система не может нормально работать.
Официально отсутствие газа компания-поставщик не комментировала, но днепряне утверждают, что газовики якобы не спешат возвращать голубое топливо в дома и не реагируют на их звонки.
Между тем жители района предупреждают соседей о вероятных ворах и призывают людей быть бдительными. В частности, советуют спрашивать документы у неизвестных, которые ошиваются рядом с газовыми ящиками.
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