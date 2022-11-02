Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Братского сегодня остались без воды: причина

Сегодня 13:31
просмотров

Важная информация.

Новости Днепра про Жители Братского сегодня остались без воды: причина

Сегодня, 2 ноября, жители Братского, что в Днепровском районе, остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Причина – проведение аварийных работ по ул. Сурянской, дом 1.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Жители Братского сегодня остались без воды: причина

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре популярные трамваи временно изменят схему движения. 

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Братского сегодня остались без воды: причинаУкраїнська Новости Днепра про Жители Братского сегодня остались без воды: причинаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге задержали преступную группу, обворовавшую стратегическое предприятие
    Новости Днепра
    Вчера 18:04
    В Кривом Роге задержали преступную группу, обворовавшую стратегическое предприятие

    В Кривом Роге задержана преступная группа, воровавшая оборудование на электроподстанциях…

    Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Вчера 17:13
    Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину

    В воскресенье, 30 октября, в Павлограде правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых…

    Авто разбито вдребезги: в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda
    Новости Днепра
    Вчера 14:46
    Авто разбито вдребезги: в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda

    Сегодня, 1 ноября, в Днепре на жилом массиве Победа произошла…

    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды
    Новости Днепра
    Вчера 12:59
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 1 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Последние новости

     «Дома-клопятники»: откуда они взялись на улицах Днепра и где находятся
     «Дома-клопятники»: откуда они взялись на улицах Днепра и где находятся

    В Днепре некоторые жители многоэтажных домов пристраивают себе дополнительные входы –выходы из квартиры и «добавляют» незаконные квадратные метры в виде «царь-балконов», как их прозвали в народе. Желание иметь дополнительный метраж к комнате или еще один выход было у людей всегда.…

    Сегодня 12:59
    просмотров
    Его город бомбили, а он хвалил врага: в Днепре задержали очередного фаната «русского мира»
    Его город бомбили, а он хвалил врага: в Днепре задержали очередного фаната «русского мира»

    В Днепре и области поймали очередных поклонников русского мира.

    Сегодня 12:50
    просмотров
    Запустили новый поезд из Днепра в Одессу: график движения и цена
    Запустили новый поезд из Днепра в Одессу: график движения и цена

    В Укрзализныце сообщили о начале продаж билетов на новый поезд, который соединит Краматорск и Одессу. Курсирует он также через Днепр.

    Сегодня 12:11
    0
    просмотров
    За сутки ВСУ ликвидировали 800 оккупантов, 16 танков и 24 ББМ: потери врага на 2 ноября
    За сутки ВСУ ликвидировали 800 оккупантов, 16 танков и 24 ББМ: потери врага на 2 ноября

    Слава Украине! Слава ВСУ!

    Сегодня 11:53
    0
    просмотров
    Орлан, но не беспилотник: в Днепре разыскивают беглую птицу (ВИДЕО)
    Орлан, но не беспилотник: в Днепре разыскивают беглую птицу (ВИДЕО)

    Вчера на базу АТБ к сотрудникам прилетел орёл. Как оказалось, это орлан и у него есть хозяин.

    Сегодня 11:25
    0
    просмотров
    Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)
    Памятнику Екатерине Второй в Одессе дали в руки петлю и надели колпак палача (ФОТО)

    Активисты в Одессе продолжают сражаться против памятника Екатерине Второй, который не хочет сносить мэр Труханов.

    Сегодня 10:41
    просмотров
    В центре Днепра столкнулись троллейбус и Chevrolet
    В центре Днепра столкнулись троллейбус и Chevrolet

    В Днепре во время тревоги произошла авария.

    Сегодня 10:34
    0
    просмотров
    Сегодня в Днепре популярные трамваи временно изменят схему движения
    Сегодня в Днепре популярные трамваи временно изменят схему движения

    Важно!

    Сегодня 10:15
    1
    просмотров
    В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО)
    В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО)

    В Днепровском районе на территории агропромышленного комплекса горела спецтехника.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Голосуй: Укрпочта выбирает лучший вариант для новогодней марки
    Голосуй: Укрпочта выбирает лучший вариант для новогодней марки

    Укрпочта открыла голосование за лучшую версию рождественской марки. Проголосовать за лучший эскиз можно на страницах Укрпочты в социальных сетях.

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх