Жители Братского сегодня остались без воды: причина

Сегодня, 2 ноября, жители Братского, что в Днепровском районе, остались без воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Причина – проведение аварийных работ по ул. Сурянской, дом 1.
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре популярные трамваи временно изменят схему движения.
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