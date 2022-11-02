Жители Братского сегодня остались без воды: причина

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре популярные трамваи временно изменят схему движения.

Сегодня, 2 ноября, жители Братского, что в Днепровском районе, остались без воды.

Сегодня, 1 ноября, в Днепре на жилом массиве Победа произошла…

В воскресенье, 30 октября, в Павлограде правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых…

«Дома-клопятники»: откуда они взялись на улицах Днепра и где находятся В Днепре некоторые жители многоэтажных домов пристраивают себе дополнительные входы –выходы из квартиры и «добавляют» незаконные квадратные метры в виде «царь-балконов», как их прозвали в народе. Желание иметь дополнительный метраж к комнате или еще один выход было у людей всегда.… просмотров

Запустили новый поезд из Днепра в Одессу: график движения и цена В Укрзализныце сообщили о начале продаж билетов на новый поезд, который соединит Краматорск и Одессу. Курсирует он также через Днепр. 0 просмотров

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В Днепровском районе загорелись комбайны (ФОТО) В Днепровском районе на территории агропромышленного комплекса горела спецтехника. 0 просмотров