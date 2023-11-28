Жительницу Днепра судили во Львове, потому что она станцевала стриптиз в отделении полиции

Днепрянку судили за стриптиз в отделении полиции Львова.

Лычаковский районный суд Львова рассматривал дело женщины, которая устроила стриптиз в районном отделении полиции, пишет Zaхіd.net.

В августе приехавшая во Львов жительница Днепра станцевала в районном отделении полиции стриптиз. Как именно женщина оказалась в помещении вместе со стражами порядка не уточняется, но известно, что она разделась догола и ругалась на других посетителей.

Все это правоохранители сняли на камеру и возбудили административное дело за мелкое хулиганство. Однако до суда не дошло, ведь истекли сроки давности рассмотрения правонарушения.

В то же время сообщается, что это не первый раз, когда днепрянка удивляет окружающих своим поведением. Как говорится в тексте другого производства, открытого на нее, в июле на Сичеславской Набережной женщина ругалась на прохожих и полицию.

Правоохранители составили на днепрянку протокол и пытались привлечь к ответственности через суд, однако оказалось, что женщина указала неправильные данные по месту жительства. Также не удалось подтвердить, что это именно она занималась хулиганством, поэтому дело закрыли.

Таким образом, судом установлено, что лицом, составившим протокол, должным образом не установлен субъект субъекта правонарушения, а отсутствие хотя бы одного из элементов состава административного правонарушения свидетельствует об отсутствии состава правонарушения в целом, — говорится в тексте приговора.

Напомним, ранее в Днепре задержали женщину, которая дважды миновала железнодорожный вокзал.

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