Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жительница Никополя разворовывала квартиру бывшего мужа, пока его не было дома

Жительница Никополя разворовывала квартиру бывшего мужа, пока его не было дома

Сегодня 19:16
просмотров

В Никополе разоблачили 40-летнюю злоумышленницу, которая разворовывала квартиру бывшего мужа.

Новости Днепра про Жительница Никополя разворовывала квартиру бывшего мужа, пока его не было дома

В Никополе разоблачили 40-летнюю злоумышленницу, которая разворовывала квартиру бывшего мужа.

В январе в Никопольское районное управление полиции обратился местный житель, который сообщил о краже своего имущества. Выяснилось, что к преступлению причастна бывшая супруга мужа, которая жила этажом ниже и имела ключи от его дома.

Зная, что 42-летний мужчина редко бывает в квартире женщина вынесла из помещения: мясорубку, мультиварку, телевизор, пылесос, электрочайник и другие электроприборы, – говорится в сообщении

Сворованные вещи женщина сдавала в ломбард и деньги тратила на собственные нужды.

7 марта женщине сообщили о подозрении по 6 фактам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного Кодекса Украины.

Читайте также:

Новости Днепра про Жительница Никополя разворовывала квартиру бывшего мужа, пока его не было домаУкраїнська Новости Днепра про Жительница Никополя разворовывала квартиру бывшего мужа, пока его не было домаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Душа компании»: в лицее Никополя рассказали о погибшем из-за обстрела 16-летнего парне
    Новости Днепра
    Сегодня 16:31
    «Душа компании»: в лицее Никополя рассказали о погибшем из-за обстрела 16-летнего парне

    В лицее Никополя, где учился погибший в результате обстрела парень,…

    На Днепропетровщине мужчина «закосил» под военного, вклеив свое фото в чужое удостоверение
    Новости Днепра
    Сегодня 14:51
    На Днепропетровщине мужчина «закосил» под военного, вклеив свое фото в чужое удостоверение

    В Кривом Роге осудили мужчину, который пытался выдать себя за…

    В Днепропетровской области из-за ракетного удара уничтожен элеватор украинского агрогиганта
    Новости Днепра
    Сегодня 11:50
    В Днепропетровской области из-за ракетного удара уничтожен элеватор украинского агрогиганта

    В Днепропетровской области уничтожен элеватор агропредприятия.

    Не сдетонировали: в поле на Днепропетровщине обнаружили боевые части «шахедов» и вражеской ракеты (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Не сдетонировали: в поле на Днепропетровщине обнаружили боевые части «шахедов» и вражеской ракеты (ВИДЕО)

    Заметили подозрительные предметы - звоните "101" или "102"!

    Последние новости

    В Днепре на Крутогорном спуске пьяный водитель врезался в дом
    В Днепре на Крутогорном спуске пьяный водитель врезался в дом

    На Крутогорном спуске водитель въехал в дом.

    Сегодня 18:37
    3
    просмотров
    «Уже ничего не остановит»: в ботсаду Днепра, несмотря на сильный мороз, буйно цветут первоцветы (ФОТО)
    «Уже ничего не остановит»: в ботсаду Днепра, несмотря на сильный мороз, буйно цветут первоцветы (ФОТО)

    В ботсаду Днепра буйно цветут первоцветы.

    Сегодня 18:06
    2
    просмотров
    Оскар 2024: полный перечень победителей и трейлеры лучших фильмов
    Оскар 2024: полный перечень победителей и трейлеры лучших фильмов

    Сегодня ночью в театре в Лос-Анжедесе прошла 96-я церемонія вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» 2023.

    Сегодня 17:26
    3
    просмотров
    В окрестностях Днепра мужчина попал под колеса электропоезда
    В окрестностях Днепра мужчина попал под колеса электропоезда

    Трагедия произошла в это воскресенье, 10 марта.

    Сегодня 17:17
    4
    просмотров
    «Душа компании»: в лицее Никополя рассказали о погибшем из-за обстрела 16-летнего парне
    «Душа компании»: в лицее Никополя рассказали о погибшем из-за обстрела 16-летнего парне

    В лицее Никополя, где учился погибший в результате обстрела парень, рассказали о том, каким он был.

    Сегодня 16:31
    1
    просмотров
    Когда и где в Днепре будут гулять на Масленицу
    Когда и где в Днепре будут гулять на Масленицу

    В Днепре анонсировали проведение праздника Колодия.

    Сегодня 15:48
    3
    просмотров
    Спортсменка из Днепра завоевала «бронзу» турнира мировой серии по дзюдо
    Спортсменка из Днепра завоевала «бронзу» турнира мировой серии по дзюдо

    Поздравляем!

    Сегодня 15:44
    7
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина «закосил» под военного, вклеив свое фото в чужое удостоверение
    На Днепропетровщине мужчина «закосил» под военного, вклеив свое фото в чужое удостоверение

    В Кривом Роге осудили мужчину, который пытался выдать себя за военного.

    Сегодня 14:51
    3
    просмотров
    В Днепре сегодня в некоторых домах исчезло отопление: причины и адреса
    В Днепре сегодня в некоторых домах исчезло отопление: причины и адреса

    Придется подождать, пока батареи снова потеплеют!

    Сегодня 14:34
    7
    просмотров
    Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК
    Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК

    Киевский охранник извещал жителей ЖК о том, что на территории комплекса могут находиться работники ТЦК.

    Сегодня 13:55
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх