Жительница Никополя разворовывала квартиру бывшего мужа, пока его не было дома

В Никополе разоблачили 40-летнюю злоумышленницу, которая разворовывала квартиру бывшего мужа.

В Никополе разоблачили 40-летнюю злоумышленницу, которая разворовывала квартиру бывшего мужа.

В январе в Никопольское районное управление полиции обратился местный житель, который сообщил о краже своего имущества. Выяснилось, что к преступлению причастна бывшая супруга мужа, которая жила этажом ниже и имела ключи от его дома.

Зная, что 42-летний мужчина редко бывает в квартире женщина вынесла из помещения: мясорубку, мультиварку, телевизор, пылесос, электрочайник и другие электроприборы, – говорится в сообщении

Сворованные вещи женщина сдавала в ломбард и деньги тратила на собственные нужды.

7 марта женщине сообщили о подозрении по 6 фактам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного Кодекса Украины.

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