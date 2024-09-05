Жительница Новомосковска заболела ботулизмом из-за вялено-копченой рыбы

Женщина заболела ботулизмом, съев вялено-копченую рыбу, приобретенную в торговой сети в Новомосковске, сообщили в Днепропетровском ОЦКПХ Минздрава.
О состоянии женщины пока ничего не известно, только отмечается, что она получает необходимую помощь.
Жителей области призывают отказаться от покупки копченой или сушеной рыбы, а также осторожничать с консервацией, особенно той, которую продают из рук или готовят дома.
Помните, что ботулизм является острым пищевым отравлением, которое может привести к тяжелым последствиям: головокружение, тошнота, поражение мышц шеи и конечностей, нарушение зрения, проблема с дыханием. Последний симптом влечет за собой дыхательную недостаточность, что в большинстве случаев становится причиной летальных исходов.
Напомним, на Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание.
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