Жительница Новомосковска заболела ботулизмом из-за вялено-копченой рыбы

В Днепропетровской области женщина заболела ботулизмом.

Женщина заболела ботулизмом, съев вялено-копченую рыбу, приобретенную в торговой сети в Новомосковске, сообщили в Днепропетровском ОЦКПХ Минздрава.

О состоянии женщины пока ничего не известно, только отмечается, что она получает необходимую помощь.

Жителей области призывают отказаться от покупки копченой или сушеной рыбы, а также осторожничать с консервацией, особенно той, которую продают из рук или готовят дома.

Помните, что ботулизм является острым пищевым отравлением, которое может привести к тяжелым последствиям: головокружение, тошнота, поражение мышц шеи и конечностей, нарушение зрения, проблема с дыханием. Последний симптом влечет за собой дыхательную недостаточность, что в большинстве случаев становится причиной летальных исходов.

Напомним, на Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание.

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