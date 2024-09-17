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Жительница Кривого Рога уморила голодом и алкоголем собственную дочь

Сегодня 11:15
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Женщина уморила своего ребенка голодом и алкоголем.

Новости Днепра про Жительница Кривого Рога уморила голодом и алкоголем собственную дочь

Жительница Кривого Рога, которая не заботилась о своей дочери, получила четыре года заключения с испытательным сроком в год. Об этом говорится в материалах дела, рассматриваемого в Долгинцевском суде Кривого Рога.

В ходе следствия выяснилось, что до 8 месяцев женщина заботилась о новорожденном, однако с октября 2020 и по март 2021 года – момент смерти девочки, мать уже злобно не выполняла свои родительские обязанности.

Женщина не обеспечивала нормальные бытовые условия проживания, ухода и кормления ребенка, не заботилась о здоровье дочери, ее физическое развитие, что выразилось в непринятии мер по предоставлению ребенку необходимой медицинской помощи путем обращения в медицинское учреждение, — говорится в материалах суда.

Уже после смерти девочки установили, что у младенца развилась алиментарная дистрофия (тяжелая белково-энергетическая недостаточность), течение которой осложнилось развитием застойной гипостатической серознодесквамативной двусторонней бронхопневмонии и легочно-сердечной недостаточностью.

Также в крови умершего ребенка выявили наличие этилового спирта в концентрации 0,63 промилле в крови и 0,54 промилле в моче. Эксперты предполагают, что это привело к смерти девочки.

Среди других выявленных диагнозов:

  • алиментарная дистрофия
  • атрофия мышц
  • безбелковые отеки нижних конечностей
  • атрофический гастрит
  • тяжелая полиорганная недостаточность
  • хронический гепатит

Установлено, что все эти заболевания вызваны неудовлетворительными социально-бытовыми условиями, ненадлежащим питанием и плохим уходом за ребенком. Указанные патологии были приобретены в период с 8 месяцев жизни до момента смерти ребенка. Основным этиологическим фактором алиментарной дистрофии является продолжительная (недели, месяцы) недостаточность калорийности потребляемой пищи.

10 сентября 2024 Долгинцевский районный суд города Кривого Рога признал женщину виновной и назначил согласованное наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытанием на 1 год.

Известно, что жительница Кривого Рога замужем и имеет на содержании еще одного малолетнего ребенка. В совершенном преступлении раскаялась и полностью признала свою вину.

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