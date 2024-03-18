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Жительница Днепра ударила соседа ножом, потому что он сделал ей замечание

Сегодня 15:31
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В Днепре соседка ударила мужчину, потому что тот сделал ему замечание.

Новости Днепра про Жительница Днепра ударила соседа ножом, потому что он сделал ей замечание

Соседские «войны» завершились резней.

Женщина разозлилась из-за сделанного соседом замечания и ударила его ножом.

Инцидент произошел 6 февраля, в одной из многоэтажек Днепра. Как сообщается в материалах дела, вечером женщина поднялась на 9 этаж и начала громко стучаться в дверь чужой квартиры. Соседу это не понравилось, поэтому он сделал ей замечание.

Впоследствии спор перерос в резню. Женщина, неожиданно достала кухонный нож, и ударила соседа в грудь. После этого она сбежала, оставив раненого соседа.

Мужчину госпитализировали в больницу. По словам медиков, полученное ранение квалифицировали, как легкое, но травма повлекла за собой кратковременное расстройство здоровья.

11 марта 2024 года Индустриальный районный суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере семидесяти пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1 275 гривен.

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