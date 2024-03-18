Жительница Днепра ударила соседа ножом, потому что он сделал ей замечание

В Днепре соседка ударила мужчину, потому что тот сделал ему замечание.

Соседские «войны» завершились резней.

Женщина разозлилась из-за сделанного соседом замечания и ударила его ножом.

Инцидент произошел 6 февраля, в одной из многоэтажек Днепра. Как сообщается в материалах дела, вечером женщина поднялась на 9 этаж и начала громко стучаться в дверь чужой квартиры. Соседу это не понравилось, поэтому он сделал ей замечание.

Впоследствии спор перерос в резню. Женщина, неожиданно достала кухонный нож, и ударила соседа в грудь. После этого она сбежала, оставив раненого соседа.

Мужчину госпитализировали в больницу. По словам медиков, полученное ранение квалифицировали, как легкое, но травма повлекла за собой кратковременное расстройство здоровья.

11 марта 2024 года Индустриальный районный суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере семидесяти пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1 275 гривен.

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