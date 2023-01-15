Жительница Днепра, спасшая из руин дома, рассказала об ударе: «Родители были на кухне, которой уже нет»

Девушка, сидевшая на руинах дома и чье фото облетела все соцсети, рассказала об ударе.

23-летняя Анастасия в момент удара была дома вместе с родителями. Девушка говорит, что они находились в кухне, которой уже нет. Сама она чудом выжила. Ее накрыло дверью на кровати, а кухня, коридор и ванная разрушены. Об этом Анастасия написала в своем інстаграмі.

У нее небольшие ушибы, рана на голове и ободранные ноги.

Я не знаю, где родители. Говорят, что видели живыми, я уверена, что они были на кухне, которой уже нет. Спасаться я не хотела, хотела, чтобы нашли родителей. Понимаю, что Ричарда уже нет. Он вряд ли выжил. Вспоминаю дурацкие шутки отца сегодня, как с мамой сегодня фоткали щенков. Ели мамин Удон», — делится девушка.

Фото Анастасии облетело все соцсети. Девушка сидела сверху на развалинах дома, когда ее заметили спасатели.

«Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно. Существую ли я вообще?», — добавляет она.

Она рассказала, что в сентябре на войне погиб любимый. Сейчас волнуется за родителей и не знает живы ли они.

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