Жительница Днепра пыталась захватить агропредприятие

31-летняя жительница Днепра решила преступным путем завладеть имуществом одного из агропредприятий на территории Красноградского района Харьковской области, а именно урожаем пшеницы и других сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что женщина, вступив в сговор с другими лицами, в июле 2022 года внесла свои подписи в графы «заемодатель» в договорах займа, якобы заключенных между нею и указанным предприятием. Этим фейковым соглашением женщина передала в собственность агропредприятию 48 млн. гривен. Фактически денежные средства в ссуду не передавались, указанные договоры не заключались и нотариально не заверялись.

Используя поддельные документы, женщина пыталась осуществить рейдерский захват имущества предприятия на общую сумму около 200 млн. гривен.

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