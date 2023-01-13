Жительница Днепра пыталась захватить агропредприятие

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Досудебным расследованием установлено, что женщина, вступив в сговор с другими лицами, в июле 2022 года внесла свои подписи в графы «заемодатель» в договорах займа, якобы заключенных между нею и указанным предприятием. Этим фейковым соглашением женщина передала в собственность агропредприятию 48 млн. гривен. Фактически денежные средства в ссуду не передавались, указанные договоры не заключались и нотариально не заверялись.
Используя поддельные документы, женщина пыталась осуществить рейдерский захват имущества предприятия на общую сумму около 200 млн. гривен.
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