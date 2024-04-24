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  • Жительница Днепра продала своего сына за 1 млн гривен, чтобы открыть собственный бизнес

Жительница Днепра продала своего сына за 1 млн гривен, чтобы открыть собственный бизнес

Сегодня 14:57
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В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать сына за 1 млн гривен.

Новости Днепра про Жительница Днепра продала своего сына за 1 млн гривен, чтобы открыть собственный бизнес

Своего сына хотела продать 19-летняя девушка. Как выяснили правоохранители, мать договорилась со своей знакомой, которая не имеет детей о том, что отдаст ей двухлетнего мальчика, а взамен хочет получить 1 млн гривен.

23 апреля девушка взяла ребенка и пришла на определенное место, где «продала» мальчика за миллион гривен. Фигурантку задержали при получении оговоренной суммы.

Новости Днепра про Жительница Днепра продала своего сына за 1 млн гривен, чтобы открыть собственный бизнес

Мать объяснила, что не хотела воспитывать мальчика, поэтому решила отдать его знакомой, у которой нет собственных детей. Вырученные от нее деньги планировала потратить личностное развитие и открытие бизнеса.

Новости Днепра про Жительница Днепра продала своего сына за 1 млн гривен, чтобы открыть собственный бизнес

Впрочем, продать мальчика ей помешали правоохранители, которые задержали горе-мать и объявили ей о подозрении в торговле людьми. Ребенок был передан представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас о мальчике заботятся врачи.

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