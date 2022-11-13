Жительница Днепра показала, как выглядит посылка, пережившая атаку «шахидами» на «Новую почту» (ВИДЕО)

Ночью 9 ноября Днепр атаковали «шахидами». Часть дронов сбили, а три из них прилетели в логистическую компанию. Как позже рассказали в «Новой почте», под атаку попал один из сортировочных терминалов. Часть посылок была уничтожена.
В компании пообещали, что отправят уцелевшие посылки и компенсируют их стоимость. И вот люди стали получать свои отправления.
Днепрянка Юлия показала, как выглядит посылка, пережившая атаку дронами-камикадзе. Девушке повезло, ее заказ почти не пострадал. По ее словам, пакет был с сильным запахом горелого, а на свитере, который был внутри, прикипел кусок металла и было несколько прожигов. Видео с анбоксингом она опубликовала на своей странице в Tik-Tok.
Юлия отметила, что свитер оставила в память о войне.
Напомним, в ту ночь пострадали четыре сотрудника «Новой почты», все они в тяжелом состоянии находятся в одной из больниц Днепра.
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