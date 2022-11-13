Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жительница Днепра показала, как выглядит посылка, пережившая атаку «шахидами» на «Новую почту» (ВИДЕО)

Жительница Днепра показала, как выглядит посылка, пережившая атаку «шахидами» на «Новую почту» (ВИДЕО)

Сегодня 18:10
просмотров

Днепрянка показала, как выглядит посылка, уцелевшая после атаки "шахидами" на "Новую почту" в Днепре.

Новости Днепра про Жительница Днепра показала, как выглядит посылка, пережившая атаку «шахидами» на «Новую почту» (ВИДЕО)

Ночью 9 ноября Днепр атаковали «шахидами». Часть дронов сбили, а три из них прилетели в логистическую компанию. Как позже рассказали в «Новой почте», под атаку попал один из сортировочных терминалов. Часть посылок была уничтожена.

В компании пообещали, что отправят уцелевшие посылки и компенсируют их стоимость. И вот люди стали получать свои отправления.

Днепрянка Юлия показала, как выглядит посылка, пережившая атаку дронами-камикадзе. Девушке повезло, ее заказ почти не пострадал. По ее словам, пакет был с сильным запахом горелого, а на свитере, который был внутри, прикипел кусок металла и было несколько прожигов. Видео с анбоксингом она опубликовала на своей странице в Tik-Tok.

Новости Днепра про Жительница Днепра показала, как выглядит посылка, пережившая атаку «шахидами» на «Новую почту» (ВИДЕО)

Новости Днепра про Жительница Днепра показала, как выглядит посылка, пережившая атаку «шахидами» на «Новую почту» (ВИДЕО)

Прилипший к посылке обломок

Юлия отметила, что свитер оставила в память о войне.

Напомним, в ту ночь пострадали четыре сотрудника «Новой почты», все они в тяжелом состоянии находятся в одной из больниц Днепра.

Читайте также:

Новости Днепра про Жительница Днепра показала, как выглядит посылка, пережившая атаку «шахидами» на «Новую почту» (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Жительница Днепра показала, как выглядит посылка, пережившая атаку «шахидами» на «Новую почту» (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На улицах Днепра заметили мужчину переодевшегося в российского танкиста (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    На улицах Днепра заметили мужчину переодевшегося в российского танкиста (ФОТО)

    На улицах Днепра был замечен "российский танкист".

    В супермаркете АТБ в Днепре продают пиво, которое «расфасовывали» в российской Уфе
    Новости Днепра
    Сегодня 16:57
    В супермаркете АТБ в Днепре продают пиво, которое «расфасовывали» в российской Уфе

    В Днепре продают пиво, которое расфасовали в Уфе.

    В Днепре пятый месяц лечат «бахмутского Хатико», который попал под удар ракеты пока ждал хозяев
    Новости Днепра
    Сегодня 16:10
    В Днепре пятый месяц лечат «бахмутского Хатико», который попал под удар ракеты пока ждал хозяев

    В Днепре пятый месяц спасают собаку из Бахмута, которая ждала…

    Не показывалось в Дії: в Днепре водитель хотел обменять липовое удостоверение на настоящее
    Новости Днепра
    Сегодня 15:16
    Не показывалось в Дії: в Днепре водитель хотел обменять липовое удостоверение на настоящее

    В Днепре мужчина хотел обмануть сервисный центр МВД, чтобы обменять…

    Последние новости

    На улицах Днепра заметили мужчину переодевшегося в российского танкиста (ФОТО)
    На улицах Днепра заметили мужчину переодевшегося в российского танкиста (ФОТО)

    На улицах Днепра был замечен "российский танкист".

    Сегодня 17:30
    просмотров
    В супермаркете АТБ в Днепре продают пиво, которое «расфасовывали» в российской Уфе
    В супермаркете АТБ в Днепре продают пиво, которое «расфасовывали» в российской Уфе

    В Днепре продают пиво, которое расфасовали в Уфе.

    Сегодня 16:57
    просмотров
    Украинский снайпер ликвидировал оккупанта на расстоянии 2,7 километра и почти установил мировой рекорд
    Украинский снайпер ликвидировал оккупанта на расстоянии 2,7 километра и почти установил мировой рекорд

    Украинский снайпер приблизился к мировому рекорду.

    Сегодня 16:18
    просмотров
    В Днепре пятый месяц лечат «бахмутского Хатико», который попал под удар ракеты пока ждал хозяев
    В Днепре пятый месяц лечат «бахмутского Хатико», который попал под удар ракеты пока ждал хозяев

    В Днепре пятый месяц спасают собаку из Бахмута, которая ждала хозяев, но попала под удар ракеты

    Сегодня 16:10
    просмотров
    Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена
    Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

    Убегая из Херсона россияне украли енота.

    Сегодня 15:40
    просмотров
    Не показывалось в Дії: в Днепре водитель хотел обменять липовое удостоверение на настоящее
    Не показывалось в Дії: в Днепре водитель хотел обменять липовое удостоверение на настоящее

    В Днепре мужчина хотел обмануть сервисный центр МВД, чтобы обменять «липовое» водительское удостоверение.

    Сегодня 15:16
    просмотров
    Привезли в больницу полухолодное тело: в Днепре спасают бойца со смертельными ранениями
    Привезли в больницу полухолодное тело: в Днепре спасают бойца со смертельными ранениями

    В Днепре спасают раненого бойца из Бахмута.

    Сегодня 14:55
    просмотров
    В Днепре сгорела дотла теплица с цветами (ФОТО)
    В Днепре сгорела дотла теплица с цветами (ФОТО)

    В Днепре сгорела частная теплица с цветами.

    Сегодня 14:16
    просмотров
    В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм «Терминал»
    В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм «Терминал»

    Иранский беженец, живший в парижском аэропорту 18 лет, скончался.

    Сегодня 14:00
    просмотров
    Правительство запретило украинским мужчинам выезжать за границу используя справку об инвалидности
    Правительство запретило украинским мужчинам выезжать за границу используя справку об инвалидности

    Украинцы с инвалидностью больше не имеют права пересекать границу Украины на основании справки МСЭК.

    Сегодня 13:25
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх