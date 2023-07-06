Жительница Днепра почти год получала пенсию вместо своего умершего отца

Дочь почти год получала пенсию своего умершего отца.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Дочь не сообщила в Пенсионный фонд о смерти своего папы, потому еще 10 месяцев получала пенсию вместо него. Женщина имела доступ к банковской карточке, знала пин-код и понимала, что на этот счет будут поступать средства. Потому решила забрать эти деньги себе.

После смерти отца женщина должна была обратиться в Пенсионный фонд и сообщить об этом. Однако она этого не сделала и продолжила пользоваться чужими средствами.

За период с августа 2022 года по май 2023 года женщина получила 118 тысяч 59 гривен от государства. Отмечается, что днепрянка занимается предпринимательской деятельностью, замужем, детей не имеет.

Во время заседания суда женщина вину признала и покаялась.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил к наказанию в виде ограничения свободы сроком на один год. Учитывая искреннее раскаяние, днепрянке дали год условно, но за это время она не должна совершить нового преступления.