Жительница Днепра нашла в сладком батончике обломок канцелярского ножа (ФОТО)

Как рассказала днепрянка, сегодня 28 октября она приобрела батончик EatMe в LeSilpo на Екатеринославском бульваре. Девушка принялась его есть и почувствовала что-то твердое. Оказалось, что это кусочек металла.
Попался кусок металла, похожий на обломок канцелярского ножа, а также маленькие кусочки, – отметила днепрянка.
Девушка звонила по телефону производителю, однако оператор сбросила звонок, как только клиентка рассказала в чем проблема.
Хорошо, что девушка почувствовала что-то неладное сразу и не съела острый металл. Поэтому будьте осторожны, если вздумаете покупать батончики этой марки.Яна Юхименко
Автор:
Важная информация!
В Днепре много уличных художников. Одни рисуют муралы на стенах…
В Днепре маршрутка провалилась в землю.
Несколько лет назад в Днепре появилась улица Владимира Моссаковского. Это…
Важная информация!
В Днепре много уличных художников. Одни рисуют муралы на стенах домов, другие – украшают своими художествами остановки транспорта, заборы и перегородки в центре города. Но есть и те любители живописи, кто творит в своем родном районе. Это могут быть очень…
В Кривом Роге неизвестные разрисовали машины бойцов ВСУ.
В Днепре маршрутка провалилась в землю.
Несколько лет назад в Днепре появилась улица Владимира Моссаковского. Это ученый-механик, всю жизнь проработавший в городе, а также один из ректоров Днепровского национального университета.
6 августа в Днепре произошло ужасное преступление: бывший заключенный подошел к 11-летней девочке, гулявшей на детской площадке возле своего дома.
В среду, 26 октября, в селе Шолохово Никопольского района произошел инцидент: там между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из них схватил лопату и избил другого по голове.
В Днепре планируют не штрафовать водителей за неправильную парковку. Однако только во время тревоги.
В Днепре автохам напал на инспектора по парковке, потому что выписал ему штраф.
Сегодня, 28 октября, в 10:16 на линию "101" сообщили, что в Новомосковске на улице Гетманской горит квартира.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!