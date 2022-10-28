Жительница Днепра нашла в сладком батончике обломок канцелярского ножа (ФОТО)

Жительница Днепра нашла в батончике EatMe обломок канцелярского ножа.

Как рассказала днепрянка, сегодня 28 октября она приобрела батончик EatMe в LeSilpo на Екатеринославском бульваре. Девушка принялась его есть и почувствовала что-то твердое. Оказалось, что это кусочек металла.

Попался кусок металла, похожий на обломок канцелярского ножа, а также маленькие кусочки, – отметила днепрянка.

Девушка звонила по телефону производителю, однако оператор сбросила звонок, как только клиентка рассказала в чем проблема.

Хорошо, что девушка почувствовала что-то неладное сразу и не съела острый металл. Поэтому будьте осторожны, если вздумаете покупать батончики этой марки.

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