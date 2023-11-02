Жительница Днепра на Хмельнитчине «развела» пенсионерку на 4 тысячи долларов

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, мошенница из Днепра выманила у старушки 4 тысячи долларов. 37-летняя злоумышленница, имеющая за плечами несколько эпизодов мошенничества и имущественных преступлений, провернула схему «ваш родственник в беде».
Мошенница узнала номер 87-летней пенсионерки из Хмельницкого. Вечером 13 сентября днепрянка позвонила ей, представившись медработницей. Она рассказала, что опекунка бабушки попала в ДТП и нуждается в дорогостоящем лечении. Деньги якобы нужны немедленно, так что обеспокоенная женщина позвала «врача» к себе домой, чтобы заплатить за процедуры.
Старушка отдала мошеннице все, что имела — 4 тысячи долларов США, после чего так называемая медработница исчезла в неизвестном направлении. Только после того, как злоумышленница ушла, бабушка позвонила своей попечительнице и поняла, что ее обманули, ведь с родственницей все было хорошо.
Пенсионерка сразу обратилась в полицию. Впоследствии правоохранители задержали 37-летнюю злоумышленницу, которая уже почти сбежала из города. К счастью, деньги потратить она не успела, поэтому их у нее изъяли.
Женщина под стражей и ждет суда. За совершенное мошенники могут грозить до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование в отношении соучастников преступления продолжается.
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