Жительница Днепра держала собственного сына в сексуальном рабстве

В Днепре разоблачены три участника преступной группы, которая занималась распространением детской порнографии.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Как мы уже писали, в сотрудничестве с правоохранителями США в Днепре разоблачены три участника группы.

По данным следствия, жительница Днепра, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности, вместе с 18-летним сыном и знакомым организовали сбыт порнографии с участием другого 12-летнего сына женщины, — говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской прокуратуры.

Своих потенциальных «клиентов» злоумышленники разыскивали в закрытом Telegram-канале.

После получения средств к покупателям присылали фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Противоправные действия остановлены, сейчас устанавливаются все детали дела.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время им избраны меры предосторожности. Пострадавший ребенок изъят из опасной среды для реабилитации.

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