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Жительниц Днепра и области призывают массово делать маммографию: где продиагностируют бесплатно

Сегодня 10:57
просмотров

Жительниц Днепропетровщины призывают проходить маммографию.

Новости Днепра про Жительниц Днепра и области призывают массово делать маммографию: где продиагностируют бесплатно

Врачи отмечают, что на Днепропетровщине показатель заболеваемости раком молочной железы составляет около 83 на 100 тысяч женщин. Четверть женщин умирает именно от этого заболевания.

Чтобы избежать летальных исходов рака, нужно вовремя его поймать. Для этого женщины до 40 лет 1 раз в год должны делать УЗИ молочных желез, а по достижении сорокалетнего возраста еще и маммографию.

В Днепропетровской области это можно сделать бесплатно. Как в государственной больнице, так и в частной клинике (если она заключила договор с НСЗУ)

Что нужно для бесплатной маммографии

Чтобы пройти бесплатную маммографию, нужно электронное направление от семейного врача, которое можно получить в телефонном режиме. На телефон придет электронный код, который необходимо предоставить для прохождения исследования.

В частности, пройти маммографическое исследование можно в Областном клиническом онкологическом диспансере. Предварительная запись по телефону: 056-720-79-01

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