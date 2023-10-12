Жительниц Днепра и области призывают массово делать маммографию: где продиагностируют бесплатно

Врачи отмечают, что на Днепропетровщине показатель заболеваемости раком молочной железы составляет около 83 на 100 тысяч женщин. Четверть женщин умирает именно от этого заболевания.
Чтобы избежать летальных исходов рака, нужно вовремя его поймать. Для этого женщины до 40 лет 1 раз в год должны делать УЗИ молочных желез, а по достижении сорокалетнего возраста еще и маммографию.
В Днепропетровской области это можно сделать бесплатно. Как в государственной больнице, так и в частной клинике (если она заключила договор с НСЗУ)
Чтобы пройти бесплатную маммографию, нужно электронное направление от семейного врача, которое можно получить в телефонном режиме. На телефон придет электронный код, который необходимо предоставить для прохождения исследования.
В частности, пройти маммографическое исследование можно в Областном клиническом онкологическом диспансере. Предварительная запись по телефону: 056-720-79-01
Читайте также:
Автор:
Без паники!
Оперативники задержали злоумышленника.
Берегите себя и одевайтесь потеплее!
Российские террористы снова атаковали Днепропетровщину.
Полиция хочет усилить ответственность за работу заведений во время комендантского часа.
Без паники!
Оперативники задержали злоумышленника.
Троллейбусы временно могут задерживаться!
Берегите себя и одевайтесь потеплее!
Российские террористы снова атаковали Днепропетровщину.
Работы продлятся с 24 октября по 10 ноября 2023 года.
Зарядите телефон!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепропетровской области продают дом за 10 тысяч гривен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!