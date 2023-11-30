Жителей одного из городов Днепропетровщины предупредили о взрыве: тревоги – не игнорируйте

Сегодня, 30 ноября, в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв.
Но причин для беспокойства нет – он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – предупредил он.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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