Жителей одного из городов Днепропетровщины предупредили о взрыве: тревоги – не игнорируйте

Без паники – это производственный взрыв!

Сегодня, 30 ноября, в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв.

Но причин для беспокойства нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – предупредил он.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: