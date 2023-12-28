Жителей Днепропетровщины предупреждают о звуках взрывов: будет громко

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 28 декабря, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге в 12:00 и 14:00 прогремят производственные взрывы в карьере.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

В 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), – написал он.

Кроме того, сегодня с 9:00 до 15:00 промышленно-производственное предприятие будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.

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