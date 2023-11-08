Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрыве

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 8 ноября, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прогремит взрыв.

Но без паники – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Однако, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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