Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрыве

Сегодня, 8 ноября, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прогремит взрыв.
Но без паники – он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район).
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Однако, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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