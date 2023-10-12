Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрывах

Без паники!

Сегодня, 12 октября, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге прозвучат взрывы.

Однако причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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