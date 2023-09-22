Жителей Днепропетровщины предупреждают о взрывах: без паники

Сегодня, 22 сентября, в Кривом Роге прогремит взрыв.
Но причин для паники нет – он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 14:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
Читайте также:
Автор:
Произошло это в Терновском районе города.
Вечная слава!
В Днепре и области запланировано масштабное отключение электроэнергии.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Ночью в переулке Экипажном Соборного района произошел пожар.
Произошло это в Терновском районе города.
Вечная слава!
Вчера вечером, 21 сентября, в 22:11 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме на проспекте Александра Поля.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепре и области запланировано масштабное отключение электроэнергии.
Спортсмен Дмитрий Грунский подтвердил собственный рекорд, протянув шесть автомобилей зубами на расстояние 21 метр.
Мужчины прятались в пустом прицепе грузовика, чтобы проехать таможенный контроль, но их разоблачили пограничники.
В Павлограде спасали парня, чья нога застряла в горке на детской площадке.
Девушку начали оскорблять.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!