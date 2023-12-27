Жителей Днепропетровщины предупреждают о громком взрыве

Сегодня, 27 декабря, в Кривом Роге в 12:00 прогремит громкий взрыв.
Причин для паники нет – он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере АО «Южный ГОК» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – написал он.
Однако, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ночью наши защитники уничтожили 13 вражеских дронов-камикадзе.
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Александра Лучка
Автор:
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