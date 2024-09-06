Жителей Днепра и области снова предупреждают об опасном стихийном явлении

По данным Днепропетровского РЦГМ с 6 по 12 сентября в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Это означает, что существует высокий риск возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах.
В частности, вчера в Днепре огнеборцы 6 часов ликвидировали пожар на открытой территории.
Чрезвычайники в очередной раз призывают соблюдать правила обращения с огнем на открытых территориях:
Уважаемые граждане, не сжигайте сухую траву и мусор! Не причиняйте вред здоровью людей и окружающей среде. Чтобы не случилось беды, следует соблюдать элементарные правила поведения, — призывают в ГСЧС.
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