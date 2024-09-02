Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайном уровне опасности

В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайный (V класса) уровень пожарной опасности.
Об этом сообщают в региональном гидрометеорологическом центре.
Сохранение этого уровня опасности прогнозируется по 3 сентября включительно.
В главном управлении ГСЧС сообщили, что в течение суток 1 сентября на открытых территориях области возникло 146 пожаров, горела сухая растительность, мусор, а также лес. Всего за минувшие сутки огонь уничтожил 149 га экосистем.
Чрезвычайники призывают соблюдать правила пожарной опасности в природных экосистемах и во время проведения хозяйственных работ.
Помните, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в природных экосистемах, несут административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность, — пишут в пресс-службе ГСЧС.
Отметим, пожарная опасность – это погодные условия, способствующие возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистемах даже при наличии небольшого источника возгорания. Именно поэтому важно соблюдать правила обращения с огнем на открытых территориях:
Напомним, вчера мы писали, что в Тоннельной балке в Днепре горят поляны.
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