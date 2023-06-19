Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии сегодня, 19 июня, объявили предупреждение о метеорологическом явлении.
Так, на территории Днепропетровской области сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
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