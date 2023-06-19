Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии сегодня, 19 июня, объявили предупреждение о метеорологическом явлении.

С 18 по 19 июня в Днепропетровской области, в том…

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