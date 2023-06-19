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Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Сегодня 12:28
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Будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии сегодня, 19 июня, объявили предупреждение о метеорологическом явлении.

Так, на территории Днепропетровской области сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 19 июня: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью 14-19°С, днем ​​24-29°С, по г. Днепр ночью 15-17°С, днем ​​25-27°С.
  • 20 июня: Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°С, днем ​​24-29°С.
  • 21 июня: Облачно. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°С, днем ​​23-28°С.

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

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