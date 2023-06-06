Жителей Днепра и области предупредили об опасном метеорологическом явлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеорологическом явлении.
Так, 7-9 июня на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса), на западе области местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Не сжигайте мусор и сухостой!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно.
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