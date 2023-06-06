Жителей Днепра и области предупредили об опасном метеорологическом явлении

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно.

Не сжигайте мусор и сухостой!

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Так, 7-9 июня на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса), на западе области местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеорологическом явлении.

Посылку с наркотиками пытались переслать по почте.

Сегодня, 6 июня, на трассе недалеко от села Каменное Криворожского…

Сегодня, 6 июня, в Днепре посреди улицы умер человек.

Кое-где цены на воду в Кривом Роге "кусаются".

У ПриватБанка произошел сбой: нарушена оплата картами У ПриватБанка сегодня, 6 июня, вечером наблюдается сбой в работе. В частности, нарушена оплата картами. просмотров

Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуація на фронті сьогодні 6 червня В течение суток противник нанес 35 ракетных ударов с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 по территории Украины. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. просмотров

Как сэкономить на электричестве жителям Днепра: умные розетки, техника «А+» и ночной тариф С этого месяца плата за электроэнергию для жителей Днепра выросла почти в два раза. Дифференциация цен, как это было ранее, уже не действует. Независимо от объема потребленного электричества платить нужно 2,64 грн за кВт-ч. просмотров