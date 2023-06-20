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  • Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Сегодня 16:26
просмотров

Сегодня, 20 июня, жителей Днепра сильно напугал густой черный дым на левом берегу.

Новости Днепра про Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на улице Береговой в АНД районе горела одноэтажная хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Огонь охватил внутренние помещения здания и перекинулся на крышу.

Новости Днепра про Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Новости Днепра про Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Возгорание локализовали в 13:42 и ликвидировали в 14:14.

В результате пожара уничтожены конструкции крыши хозяйственного сооружения и вещи домашнего обихода. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

Новости Днепра про Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Новости Днепра про Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Новости Днепра про Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе горел крупный торговый павильон (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошлоУкраїнська Новости Днепра про Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошлоРусский

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