Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на улице Береговой в АНД районе горела одноэтажная хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
Огонь охватил внутренние помещения здания и перекинулся на крышу.
Возгорание локализовали в 13:42 и ликвидировали в 14:14.
В результате пожара уничтожены конструкции крыши хозяйственного сооружения и вещи домашнего обихода. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе горел крупный торговый павильон (ФОТО).
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