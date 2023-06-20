Жителей Днепра сегодня напугал густой черный дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Сегодня в мире отмечают Международный день Wi-Fi. Суть его в том, чтобы не только показать преимущества беспроводного интернете, но и улучшить ситуацию с его подключением по всему миру, сделать доступ к нему людей более простым, легким и по возможности бесплатным.

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