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Жителей Днепра призывают сделать стратегические запасы воды

Сегодня 10:28
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Днепрянам советуют сделать запасы воды.

Новости Днепра про Жителей Днепра призывают сделать стратегические запасы воды

Об этом заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал на своей странице на фейсбуке.

Масштабное отключение воды после ракетных ударов будет повторяться, поэтому важно иметь стратегический запас воды. По словам Лысенко, если нет электроэнергии – нет воды, а если электроэнергии и воды – нет отопления.

Он отметил, что с отоплением в городе справятся, и Днепр точно не превратится в Алчевск. Однако генераторы хоть и есть, но теплоноситель до полной температуры не нагреют.

По словам Лысенко, жителям Днепра стоит иметь в запасе хотя бы 30-40 литров воды.

Новости Днепра про Жителей Днепра призывают сделать стратегические запасы воды

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