Жителей Днепра призвали не игнорировать тревогу: угроза пусков ракет с самолетов Ту-22м3

Сейчас «красная» большая часть Украины.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован вылет трех бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка и есть угроза пусков крылатых ракет.
Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! – говорится в сообщении.
Также не игнорировать тревогу призвали в Офисе президента:
Внимательно относимся к тревогам, – отметил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента.
Пожалуйста, будьте в безопасных местах!
Обновлено: в 12:08 дали отбой, но все равно берегите себя!
Читайте также:
Автор:
Умеют только портить...
Учитывайте эту информацию!
Берегите себя!
В четверг, 6 июля, в 19:13 на линию «101» от…
Летнее время для школьников и студентов в Днепре – это не только каникулы, но и возможность подзаработать. Для этого не обязательно устраиваться на работу и трудиться полный день. График работы может быть «плавающим», а сама работа почти что «проектной». Возможно,…
Днепр – лидер по закупке дронов для ВСУ.
В понедельник, 10 июля, на проспекте Гагарина образовалась километровая пробка.
На 74-летию жизни скончался известный днепровский хирург Валентин Гетман.
В Днепре задержали преступную группу, которая выдуривала горючее на АЗС, прикрываясь потребностями для ВСУ.
В Днепре вчера, 9 июля, бушевала непогода.
"Минеры" снова активизировались...
В Днепре спустя 8 месяцев сняли советскую звезду со шпиля дома на улице Рабочей.
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских оккупантов, таким образом с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.
Ищите свой адрес и готовьтесь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!