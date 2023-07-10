Жителей Днепра призвали не игнорировать тревогу: угроза пусков ракет с самолетов Ту-22м3

В Днепре и области в 11:05 объявили тревогу.

Сейчас «красная» большая часть Украины.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован вылет трех бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка и есть угроза пусков крылатых ракет.

Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена ​​воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! – говорится в сообщении.

Также не игнорировать тревогу призвали в Офисе президента:

Внимательно относимся к тревогам, – отметил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента.

Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

Обновлено: в 12:08 дали отбой, но все равно берегите себя!

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