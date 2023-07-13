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Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где

Сегодня 13:58
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В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в парках города.

Новости Днепра про Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций ДМР.

В пятницу, субботу и воскресенье горожане смогут не только полакомиться пиццей, но и погулять на ретро-дискотеке и празднике, который устроят в парке Шевченко.

Пятница, 14 июля

В сквере Прибрежном шотландская благотворительная организация «SIOBHANS TRUST» и «Благотворительный фонд «М.Р.И.Я» (г. Запорожье) угостит всех желающих настоящей итальянской пиццей. Начало в 11:00.

В парке Глобы устроят ретро-дискотеку для людей элегантного возраста. Начнется мероприятие в 17:00 и продлится до 19:00.

Суббота 15 июля

В парке Шевченко КП Городская инфраструктура устроит праздник выходного дня с 16:00 до 17:30.

В молодежном парке «Новокодакский» шотландская благотворительная организация «SIOBHANS TRUST» и «Благотворительный фонд «М.Р.И.Я» г. Запорожье угостит всех желающих настоящей итальянской пиццей. Начало в 11:00.

Воскресенье 16 июля

Если не успеете на дегустацию пиццы в предыдущие дни, то полакомиться ею можно в Зеленом гае. Начало в 11:00.

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