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Жителей Днепра просят не игнорировать тревогу: ориентировочное время подлета ракет час-полтора

Сегодня 17:53
просмотров

Пожалуйста, берегите себя!

Новости Днепра про Жителей Днепра просят не игнорировать тревогу: ориентировочное время подлета ракет час-полтора

В 13:52 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что группа вражеских самолетов Ту-95мс летит в направлении пусковых рубежей.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00, – отметили в ВС.

Сейчас стало точно известно, что есть пуски крылатых ракет из Каспия. Ориентировочное время подлета – час-полтора!

Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории рф и временно оккупированных территорий! Будьте внимательны! Направляйтесь в укрытие! – сообщили в Воздушных силах.

Новости Днепра про Жителей Днепра просят не игнорировать тревогу: ориентировочное время подлета ракет час-полтора

Не игнорировать тревогу жителей Днепра и области призвал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких, – написал он.

Новости Днепра про Жителей Днепра просят не игнорировать тревогу: ориентировочное время подлета ракет час-полтора

Также об опасности сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Реагируем на сигналы воздушной тревоги. Были зафиксированы пуски из Каспия. В случае тревоги будьте в укрытиях. Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких! – отметил он.

Новости Днепра про Жителей Днепра просят не игнорировать тревогу: ориентировочное время подлета ракет час-полтора

Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

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