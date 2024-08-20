Жителей Днепра просят не ездить на лифте во время комендантского часа: в чем дело

Жителей Днепра просят не ездить на лифтах ночью.

В домах на левом берегу появились объявления, в которых жителей призывают не ездить на лифтах с 23:45 до 5 утра, то есть на время комендантского часа. О нововведениях рассказали в Facebook-сообществе «Райончик».

Просьба обусловлена ​​тем, что аварийная служба лифтов не работает ночью.

Просим не пользоваться лифтом в этот период. Если вы застряли во время комендантского часа, ожидайте освобождения с 5:15 или советуем обращаться в ГСЧС по номеру 101, — говорится в объявлении.

Вероятно, с возвращением стабилизационных отключений возросло количество людей, застревающих в лифтах, поэтому работы у лифтовиков стало больше.

Напомним, сегодня по всей Украине и в частности в Днепре свет будут выключать по графикам с 16:00 до 24:00.

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