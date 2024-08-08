Жителей Днепра предупреждают об опасности лихорадки Денге: зафиксировали ли болезнь в Украине

Лихорадка Денге вызывает около 20 тысяч смертей ежегодно.

В Днепропетровском областном ЦКПХ сообщили о том, что лихорадка Денге уже давно регистрируется в большинстве стран Азии и Латинской Америки. Известно, что эта болезнь вызывает примерно 20 тысяч смертей ежегодно.

По состоянию на июнь 2024 года в ВОЗ сообщили о более чем 10 миллионах случаев с начала года. К счастью, Украины среди этих стран нет.

Следовательно, информация, которую в последнее время распространяют в социальных сетях, о том, что болезнь дошла до Украины — фейк.

Лихорадка Денге – острая вирусная инфекционная болезнь, которая склонна к распространению. Высокие температуры создают благоприятные условия для распространения переносчиков болезни — «тигровых комаров» — aedes albopictus. В Украине они проживают на территории временно оккупированного Крыма.

Легкость заражения людей, быстрота распространения, тяжелое течение, высокая летальность – особенности, позволяющие отнести лихорадку Денге к тем инфекционным заболеваниям, которые проявили способность оказывать серьезное влияние на здоровье населения, могут быстро распространяться в международных масштабах и вошли в список событий, обусловливающих чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, – сообщили в ЦКПХ.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения не сообщало об угрозе распространения лихорадки Денге в Украине. Однако важно серьезно относиться к предупреждениям о распространении этой болезни в других странах.

Симптомы лихорадки Денге

Инкубационный период длится 5-15 дней после укуса инфицированной самки комара. Большинство людей после заражения не испытывают симптомов, обычно они появляются через четыре-десять суток и сохраняются два-семь дней.

Некоторые похожи на грипп:

высокая температура;

сильная головная боль;

боли за глазами, в мышцах и суставах.

Однако последние симптомы испытывают все, из-за их тяжелого и болезненного течения лихорадка Денге получила название «лихорадка перелома костей».

У пяти процентов людей болезнь может развиваться тяжело и потенциально смертельно, — отметили в ЦКПХ.

Существует ли вакцина от болезни?

В некоторых странах уже зарегистрирована и допущена к пользованию только одна вакцина против лихорадки Денге, однако она рекомендована только для лиц от 6 до 16 лет. Проводятся работы по изучению еще нескольких других вакцин.

Как защитить себя и свою семью?

Важно избегать укуса комаров. Используйте спреи, кремы, а во время пребывания на природе, особенно в вечерние часы, закрывайте части тела.

Для предотвращения их размножения следует соблюсти рекомендации:

Не допускайте доступа москитов к местам откладывания яиц путем обустройства и модификации объектов окружающей среды.

Сохраняйте запасы воды в закрытых емкостях и еженедельно опорожняйте и мойте их.

Утилизируйте твердые отходы и уничтожайте объекты, которые могут содержать воду.

Возделывайте уличные емкости для хранения воды соответствующими инсектицидами.

Напомним, в Украине обнаружили новый штамм коронавируса FLiRT: есть ли в Днепре.

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