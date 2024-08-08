Жителей Днепра предупреждают об опасности лихорадки Денге: зафиксировали ли болезнь в Украине

В Днепропетровском областном ЦКПХ сообщили о том, что лихорадка Денге уже давно регистрируется в большинстве стран Азии и Латинской Америки. Известно, что эта болезнь вызывает примерно 20 тысяч смертей ежегодно.
По состоянию на июнь 2024 года в ВОЗ сообщили о более чем 10 миллионах случаев с начала года. К счастью, Украины среди этих стран нет.
Следовательно, информация, которую в последнее время распространяют в социальных сетях, о том, что болезнь дошла до Украины — фейк.
Лихорадка Денге – острая вирусная инфекционная болезнь, которая склонна к распространению. Высокие температуры создают благоприятные условия для распространения переносчиков болезни — «тигровых комаров» — aedes albopictus. В Украине они проживают на территории временно оккупированного Крыма.
Легкость заражения людей, быстрота распространения, тяжелое течение, высокая летальность – особенности, позволяющие отнести лихорадку Денге к тем инфекционным заболеваниям, которые проявили способность оказывать серьезное влияние на здоровье населения, могут быстро распространяться в международных масштабах и вошли в список событий, обусловливающих чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, – сообщили в ЦКПХ.
Следует отметить, что Министерство здравоохранения не сообщало об угрозе распространения лихорадки Денге в Украине. Однако важно серьезно относиться к предупреждениям о распространении этой болезни в других странах.
Инкубационный период длится 5-15 дней после укуса инфицированной самки комара. Большинство людей после заражения не испытывают симптомов, обычно они появляются через четыре-десять суток и сохраняются два-семь дней.
Некоторые похожи на грипп:
Однако последние симптомы испытывают все, из-за их тяжелого и болезненного течения лихорадка Денге получила название «лихорадка перелома костей».
У пяти процентов людей болезнь может развиваться тяжело и потенциально смертельно, — отметили в ЦКПХ.
В некоторых странах уже зарегистрирована и допущена к пользованию только одна вакцина против лихорадки Денге, однако она рекомендована только для лиц от 6 до 16 лет. Проводятся работы по изучению еще нескольких других вакцин.
Важно избегать укуса комаров. Используйте спреи, кремы, а во время пребывания на природе, особенно в вечерние часы, закрывайте части тела.
Для предотвращения их размножения следует соблюсти рекомендации:
Напомним, в Украине обнаружили новый штамм коронавируса FLiRT: есть ли в Днепре.
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