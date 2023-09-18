Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: на 18-19 сентября

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеоявлении: в период на 18-19 сентября на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность
Прогнозируется:
18 сентября: Ясная погода. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13°С, днем 23-28°С, по городу ночью 12-14°С, днем 25-27°С.
19-20 сентября: Ясная погода. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°С, днем 23-28°С.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
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