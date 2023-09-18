Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: на 18-19 сентября

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

18 сентября: Ясная погода. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13°С, днем 23-28°С, по городу ночью 12-14°С, днем 25-27°С.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеоявлении: в период на 18-19 сентября на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность

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