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  • Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Сегодня 19:12
просмотров

Сегодня горожан сильно напугал черный густой дым на левом берегу. Позже в ГСЧС рассказали, что произошло.

Новости Днепра про Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Как выяснилось, на улице Днепросталевская Индустриального района произошел пожар на территории предприятия.

Вызов на линию «101» поступил в 11:56.

На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что горит двухэтажное здание. Пламя охватило площадь более 200 квадратных метров на первом этаже, где производилась мастика из битума.

Новости Днепра про Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

В 12:38 пожар локализовали и в 12:57 — ликвидировали. Огонь уничтожил готовую продукцию битумной мастики, тару для продукции, сырье и повредил крышу здания, техническое оборудование.

Новости Днепра про Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Новости Днепра про Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Новости Днепра про Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

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Новости Днепра про Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошлоУкраїнська Новости Днепра про Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошлоРусский

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