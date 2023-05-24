Жителей Днепра напугал черный густой дым на левом берегу: в ГСЧС рассказали, что произошло

Как выяснилось, на улице Днепросталевская Индустриального района произошел пожар на территории предприятия.
Вызов на линию «101» поступил в 11:56.
На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что горит двухэтажное здание. Пламя охватило площадь более 200 квадратных метров на первом этаже, где производилась мастика из битума.
В 12:38 пожар локализовали и в 12:57 — ликвидировали. Огонь уничтожил готовую продукцию битумной мастики, тару для продукции, сырье и повредил крышу здания, техническое оборудование.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 20 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники.
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