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Жителей Днепра хотят обязать декларировать покупку валюты: кого именно

Сегодня 10:00
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Некоторых украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в частности, долларов.

Новости Днепра про Жителей Днепра хотят обязать декларировать покупку валюты: кого именно

Соответствующий законопроект №9457 был поддержан в антикоррупционном комитете Верховной Рады.

Это касается, прежде всего, чиновников, депутатов и судей.

Отмечается, что декларировать нужно не каждую покупку валюты, а только если она будет превышать 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных на 1 января отчетного года. В 2023 году это 134 тыс. грн – или около 3,5 тыс. долларов.

Курсы валют достаточно динамичны и часто существенно меняются. Это означает, что даже двойная конвертация (например, гривна – доллар; доллар – гривна) может образовывать дополнительные доходы. Такие доходы (в зависимости от разницы в курсах и объемах конвертации) могут достигать миллионов гривен, – говорится в пояснительной записке к документу.

Необходимость такой нормы продиктована возможностью заработать на обмене валют дополнительные деньги. Которые, без указания в декларации, фактически будут скрыты от государства. Кроме того, эти средства могут стать удобной лазейкой для легализации лицами своих незаконно приобретенных активов.

В НАПК отмечают, что декларирование данных о сделках купли-продажи валюты с одной стороны позволит добропорядочным субъектам объяснить происхождение доходов, а с другой — эта обязанность исключит возможность легализации активов для недобросовестных субъектов.

Автор законопроекта – премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новости Днепра про Жителей Днепра хотят обязать декларировать покупку валюты: кого именно

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