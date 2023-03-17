Житель Павлограда обворовывал семью военного: приговор суда

43-летний мужчина временно жил у своей сестры. Женщина находилась за границей, а ее муж – на службе в рядах ВСУ защищал Украину.

Родственник, пользуясь доверием близких, пока жил в их квартире, стал понемногу выносить из дома и закладывать в ломбардах ценные вещи – бытовую технику, электроприборы.



В общей сложности нанес родным ущерб на 34 тысячи гривен.



Преступник был задержан.



А на днях Павлоградский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении краж в условиях военного положения.



Ему присудили 6 лет лишения свободы

Источник: Павлоград.dp.ua

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