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Житель Никополя намарадерил у соседей на 100 тысяч гривен

Сегодня 19:21
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Жителя Никополя обвиняют в мародерстве.

Новости Днепра про Житель Никополя намарадерил у соседей на 100 тысяч гривен

Мародера, который выносил вещи, заметили соседи владелицы дома, откуда тот украл имущества на 100 тысяч гривен.

Как сообщили в Никопольском РУП, мужчина подозревается в десяти фактах краж из одного дома, владелица которого уехала из города. Сдали упорного мародера соседи.

В январе копы выяснили, что к преступлению причастен 38-летний местный житель. В течение нескольких месяцев мужчина совершал кражи из частного домовладения 48-летней женщины, выехавшей из дома из-за постоянных обстрелов территории войсками РФ.

Чтобы попасть внутрь, мужчина взламывал оконные рамы, двери, после чего залезал в дом, подвал, гараж, баню и постепенно, преимущественно вечером, выносил бытовую технику, электроприборы и другое имущество.

Вещи держал в одном из соседних заброшенных домов, чтобы в дальнейшем продать.

Каждый факт документировала следственно-оперативная группа Никопольского районного управления полиции. В ходе следственных действий была обнаружена и изъята часть похищенных вещей, их вернули владелице.

17 февраля следователи объявили о подозрении в краже. В настоящее время правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и района.

Новости Днепра про Житель Никополя намарадерил у соседей на 100 тысяч гривен

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