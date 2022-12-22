Житель Никопольщины сдавал позиции ВСУ врагам: как его могут наказать

В Днепропетровской области будут судить мужчину, который сливал данные об ВСУ врагам.

Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Марганца передавал данные о расположении ВСУ в Днепропетровской области. Имея пророссийскую позицию, он сотрудничал с врагом и сливал в телеграмм-каналы информацию о перемещении техники и военнослужащих в районе.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Его подозревают в коллаборационизме и государственной измене. Ему грозит тюремный срок – 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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