Житель Кривого Рога заплатил 13 тысяч евро, чтобы доехать до Румынии под задним сиденьем маршрутки

Житель Кривого Рога скрывался в нише для багажа под задним сиденьем буса, чтобы незаметно попасть в Румынию. Впрочем, пограничники обнаружили мужчину, пытавшегося это сделать.
Как рассказали в ГПСУ, на границе остановили водителя из Черновцов, осуществляющего международные пассажирские перевозки между Украиной и Румынией. Перевозчик почти каждый день пересекает границу через пункт пропуска «Порубное».
Однако в этот раз водитель намеревался незаконно перевезти за пределы Украины мужчину. Об этом узнали пограничники, которые остановили жителя Черновцов, который обычно направлялся в Румынию за рулем пассажирского микроавтобуса.
В ходе проверки транспортного средства пограничники обнаружили мужчину, спрятанного в багажной нише.
Как выяснилось, незаконный пассажир является жителем Кривого Рога и за доставку в Румынию без погранично-таможенного оформления заплатил водителю 13 тысяч евро. Также пограничники установили еще двух человек, причастных к противоправной схеме.
В отношении мужчины, пытавшегося незаконно покинуть страну, составлены материалы об административном правонарушении.
Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Возбуждено уголовное производство за организацию незаконной переправки лиц через границу (ст 332 Уголовного кодекса Украины). Микроавтобус изъяли.
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