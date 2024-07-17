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  • Житель Кривого Рога заплатил 13 тысяч евро, чтобы доехать до Румынии под задним сиденьем маршрутки

Житель Кривого Рога заплатил 13 тысяч евро, чтобы доехать до Румынии под задним сиденьем маршрутки

Вчера 15:25
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За неудобный трансфер из-за границы с Румынией мужчина заплатил 13 тысяч евро.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога заплатил 13 тысяч евро, чтобы доехать до Румынии под задним сиденьем маршрутки

Житель Кривого Рога скрывался в нише для багажа под задним сиденьем буса, чтобы незаметно попасть в Румынию. Впрочем, пограничники обнаружили мужчину, пытавшегося это сделать.

Как рассказали в ГПСУ, на границе остановили водителя из Черновцов, осуществляющего международные пассажирские перевозки между Украиной и Румынией. Перевозчик почти каждый день пересекает границу через пункт пропуска «Порубное».

Однако в этот раз водитель намеревался незаконно перевезти за пределы Украины мужчину. Об этом узнали пограничники, которые остановили жителя Черновцов, который обычно направлялся в Румынию за рулем пассажирского микроавтобуса.

В ходе проверки транспортного средства пограничники обнаружили мужчину, спрятанного в багажной нише.

Как выяснилось, незаконный пассажир является жителем Кривого Рога и за доставку в Румынию без погранично-таможенного оформления заплатил водителю 13 тысяч евро. Также пограничники установили еще двух человек, причастных к противоправной схеме.

В отношении мужчины, пытавшегося незаконно покинуть страну, составлены материалы об административном правонарушении.

Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Возбуждено уголовное производство за организацию незаконной переправки лиц через границу (ст 332 Уголовного кодекса Украины). Микроавтобус изъяли.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рога заплатил 13 тысяч евро, чтобы доехать до Румынии под задним сиденьем маршруткиУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога заплатил 13 тысяч евро, чтобы доехать до Румынии под задним сиденьем маршруткиРусский

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