Житель Кривого Рога выдавал себя за пенсионера, чтобы сбежать в Румынию

Криворожца, который хотел уехать в Румынию, задержали в мае, когда тот пытался пересечь границу на КПП «Мамалига». Для этого 35-летний мужчина использовал липовое пенсионное и нотариально заверенную справку о пребывании на консульском учете. Впрочем, пограничники заподозрили подлог.
Перепроверив документы, пограничники убедились, что они липовые и вызвали полицию. Более пяти месяцев продолжалось досудебное расследование. Теперь дело мужчины передадут в суд.
За попытку пересечения границы во время военного положения и подделки документов 35-летнему криворожцу грозит до пяти лет лишения свободы. Судьбу нарушителя решит суд.
Напомним, ранее правоохранители задержали администраторов телеграм-канала, которые рекламировали свои услуги людям, желавшим сбежать от мобилизации за границу.
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