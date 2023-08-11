Житель Кривого Рога украл 3 миллиона, выдавая себя за «Николаевского Ванька»

Криворожец создал телеграмм-канал, полностью копировавший один из самых известных николаевских каналов с национальным именем.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет.

Речь идет об известном канале «Николаевский Ваньок».

23-летний криворожец создал телеграмм-канал, копируя контент оригинального паблика. Парень обманывал людей на деньги, публикуя сообщения о сборе средств для ВСУ, полностью дублируя сообщения, но меняя номер банковской карты или ссылку на «банке сбора».

Люди бросали деньги мошеннику, думая, что они пойдут в поддержку военных. Выдуренные у украинцев деньги криворожец тратил на развлечения, рестораны и онлайн-казино.

Полицейские нашли более 100 человек, которые перечислили деньги мошеннику. В настоящее время следственные действия продолжаются.

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