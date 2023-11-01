Житель Кривого Рога требовал с жены 100 тыс. компенсации за клевету о нем: чем закончилось

Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о себе.

В Кривом Роге мужчина обратился в суд, чтобы восстановить свою репутацию и взыскать с жены 100 тысяч гривен. Об этом говорится в решении Долгинцевского суда Кривого Рога.

Криворожец утверждал, что жена говорит о нем неправду, распускает слухи и дискредитировала его имя. Как говорится в материалах суда, мужчина и женщина состоят в браке, но живут отдельно и имеют общего сына.

Все началось в июне 2022 года, когда женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее муж пьян и не дает отдыхать сыну. Правоохранители наведались в квартиру мужчины и проверили ситуацию. Ювенальные полицейские сфотографировали спящего ребенка и пообщались с его отцом.

В сентябре с мужчиной захотел пообщаться участковый, потому что жена написала на него заявление. По словам женщины, криворожец угрожал ее жизни, однако никакие обвинения не подтвердились.

По словам истца, женщина устраивала манипуляции разного характера, которые распространяла в соцсетях. Криворожец считает, что жена дискредитировала его имя правозащитника, участника боевых действий, общественного деятеля. А также опозорила перед коллегами и знакомыми.

Моральный ущерб, причиненный ему женой, он оценил в 100 000 гривен.

Что решил суд?

Судьи считают, что женщина действительно нарушила права мужчины на уважение достоинства, чести и неприкосновенности деловой репутации. Она распространяла ложную информацию о том, что ее партнер пьяница, не заботится о сыне, насильнике и деспоте, уклонении от боевых действий и прячется за ее юбкой, бросается на женщину с ножом и т.д.

Теперь женщина должна опровергнуть ложную информацию, обнародовав соответствующий текст на своей странице Facebook.

Я, имя, намеренно обнародовала заведомо недостоверную и обезображенную мной информацию о мужчине с целью опозорить его честное имя участника боевых действий. Извиняюсь.

В то же время, прошение о возмещении морального вреда суд удовлетворил частично. Женщина должна заплатить мужчине 10 тысяч гривен компенсации.

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