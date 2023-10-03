Житель Кривого Рога торговал несуществующими автомобилями: обманул волонтеров на 3 млн

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
Криворожец торговал зарубежными машинами, по крайней мере, такую легенду он придумал для покупателей, которые хотели приобрести автомобили.
36-летний мужчина обещал пригнать дешевую машину из-за границы. К «продавцу», в частности, обращались волонтеры, которые хотели приобрести машины для ВСУ. После получения подписки связь с ними прекращалась. Всего криворожец успел обмануть 21 покупателя и заработать на доверчивых людях 3 млн. гривен.
27 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Напомним, ранее мы сообщали, что житель Днепра задержал скутериста-нарушителя, за которым устроила погоню полиция.
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