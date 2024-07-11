Житель Кривого Рога подстрелил троих прохожих из-за своей собаки

В Кривом Роге нетрезвый мужчина стрелял в прохожих из пистолета из-за своей собаки. Инцидент произошел еще в декабре 2019 года, но приговор был вынесен только сейчас.
Как говорится в постановлении Терновского суда Кривого Рога, напившись дома, мужчина взяв с собой пистолет, пришел в Криворожский противотуберкулезный диспансер в Терновском районе города.
У входа в тубдиспансер мужчина наставил пистолет в сторону незнакомой женщины, которая испугавшись, побежала к лесополосе. Криворожец погнался за горожанкой и пару раз выстрелил в ее сторону, нанеся телесные повреждения.
Затем обвиняемый выстрелил в еще двух прохожих, один из которых, получив огнестрельное пулевое ранение лица, пытался скрыться от нападающего. Второй мужчина остался на месте. Криворожец приставил ему ко лбу пистолет и стал оскорблять. Прохожий сделал замечания по поводу выстрелов и ранения пострадавшего.
Не реагируя, стрелок направился к лесополосе, куда сбежал раненый. С расстояния примерно 30 метров снова 2 раза выстрелил в него, из-за чего тот начал бежать к центральному входу диспансера.
После этого мужчина скрылся с места преступления, но вскоре его задержали правоохранители.
Во время суда подстреливший трех человек криворожец объяснил свое поведение тем, что после ссоры с женой напился и вспомнил, что накануне его собака во время выгула натолкнулась на шприц.
Обидевшись на наркозависимых, оставляющих использованные шприцы на улице, мужчина хотел провести с ними беседу. Найдя людей, которые, по мнению обвиняемого, употребляли наркотики, он начал в их сторону громко нецензурно выражаться. Одновременно выстрелил в их сторону из пистолета.
Суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и хулиганстве (часть 1 статья 121, часть 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины. Криворожцу назначили 5 лет заключения, но заменили наказание 1 годом условно).
Также обвиняемый должен заплатить пострадавшему компенсацию – 100 000 гривен.
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